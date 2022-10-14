Евросоюз передаст МВФ средства на сокращение бедности в Африке
Евросоюз передаст МВФ 100 миллионов евро на сокращение бедности в Африке, на Карибах и Тихом океане
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ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Европейский союз вложит 100 миллионов евро в программу Международного валютного фонда (МВФ) по сокращению бедности и росту доверия для помощи странам Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, заявили в МВФ.
"Евросоюз вложит 100 миллионов евро в программу Международного валютного фонда (МВФ) по сокращению бедности и росту доверия для помощи странам Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом взноса ЕС общий объем программы по поддержке стран в рамках указанного направления достигнет 630 миллионов евро, и средства будут предоставляться под нулевую процентную ставку на срок до 10 лет.
https://1prime.ru/world/20221014/838470985.html
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