ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Европейский союз вложит 100 миллионов евро в программу Международного валютного фонда (МВФ) по сокращению бедности и росту доверия для помощи странам Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона, заявили в МВФ. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

"Евросоюз вложит 100 миллионов евро в программу Международного валютного фонда (МВФ) по сокращению бедности и росту доверия для помощи странам Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона", — говорится в сообщении.

Уточняется, что с учетом взноса ЕС общий объем программы по поддержке стран в рамках указанного направления достигнет 630 миллионов евро, и средства будут предоставляться под нулевую процентную ставку на срок до 10 лет.