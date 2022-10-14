ВАШИНГТОН, 14 окт — ПРАЙМ. Сохраняющаяся высокая инфляция в США заставит Федеральную резервную систему (ФРС) продолжать повышение учетной ставки для борьбы с ростом потребительских цен, однако до пиковых значений в 7-8% регулятор может не дойти. Такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

Потребительские цены в США по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее. За сентябрь цены выросли на 0,4% после роста в августе на 0,1%. Аналитики ожидали, что показатель замедлится до 8,1%, а за сентябрь цены вырастут лишь на 0,2%.

При этом базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении ускорилась до 6,6% с 6,3% месяцем ранее — это самый высокий уровень с 1982 года.

Согласно прогнозу старшего преподавателя на пенсии Брауновского университета Барри Фридмана, американскому регулятору потребуется больше времени на приведение инфляции к целевому диапазону в 2%

"ФРС продолжит ужесточать кредиты (денежно-кредитную политику — ред.) и потребуется больше времени, чем кто-либо хочет, для снижения инфляции снова к двум процентам", — отмечает он.

Он также указал на то, что дальнейший рост цен по ряду секторов американской экономики, включая путешествия и развлечения, может ударить по рынку труда страны.

В то же время историк экономики и финансовый аналитик Мартин Хатчинсон в беседе с РИА Новости подчеркивает, что для ощутимого снижения инфляции ФРС придется повысить ставку значительно выше текущего диапазона 3-3,25%, на что монетарный регулятор может оказаться не готов.

"Предполагаю, что ФРС струсит задолго до уровня (ставки) 7-8%, которая действительно ограничит инфляцию. Но если нет, то инфляция замедлится", — считает он.

При этом эксперт по международной торговле аналитик Алан Тонелсон полагает, что безуспешные попытки ФРС, Белого дома и Конгресса обуздать высокую инфляцию поднимают вопрос о дальнейшем влиянии роста цен на американскую экономику.

"В результате, в настоящее время относительно инфляции стоит большой вопрос перед страной о том, насколько глубоко она погрузится в экономику", — полагает он.