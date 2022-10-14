В ФРС спрогнозировали пик ставок на уровне до пяти процентов
Представитель ФРС Дейли спрогнозировал пик ставок в следующем году на уровне до пяти процентов
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МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила, что центральный банк США, скорее всего, повысит процентные ставки до диапазона 4,5%-5,0% к следующему году и будет сохранять их на таких уровнях на протяжении некоторого времени, чтобы добиться снижения спроса и замедления инфляции.
Траектория повышения ставок может поменяться, если это будет необходимо, однако опубликованные на текущей неделе данные по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов, вовсе не стали неожиданностью, сказала она.
В текущем году будет необходимо повысить ставки еще на 125 базисных пунктов, как в прошлом месяце прогнозировали руководители Федеральной резервной системы, и это представляется "весьма разумным" шагом, добавила Дейли.
https://1prime.ru/world/20221014/838472362.html
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