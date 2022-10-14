МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в пятницу заявила, что центральный банк США, скорее всего, повысит процентные ставки до диапазона 4,5%-5,0% к следующему году и будет сохранять их на таких уровнях на протяжении некоторого времени, чтобы добиться снижения спроса и замедления инфляции. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

Траектория повышения ставок может поменяться, если это будет необходимо, однако опубликованные на текущей неделе данные по инфляции в США, которые оказались выше прогнозов, вовсе не стали неожиданностью, сказала она.

В текущем году будет необходимо повысить ставки еще на 125 базисных пунктов, как в прошлом месяце прогнозировали руководители Федеральной резервной системы, и это представляется "весьма разумным" шагом, добавила Дейли.