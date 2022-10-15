Новый глава британского минфина Хант предупредил о будущем повышении некоторых налогов
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Экс-глава британского МИД Джереми Хант, ранее назначенный главой минфина, заявил, что некоторые налоги в стране будут повышены, в то же время, по его словам, государственные расходы вырастут незначительно.
"Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям… У нас не будет той скорости снижения налогов, на которую мы надеялись, и некоторые налоги вырастут", — сообщил Хант в интервью телеканалу Sky News, не уточнив подробностей.
Отвечая на вопрос, будет ли это означать возврат к "строгой экономии", Хант сказал: "Я не думаю, что мы говорим о жесткой экономии в том виде, в каком она была у нас в 2010 году (при премьер-министре Дэвиде Кэмероне — ред.). Но нам придется принимать жесткие решения как по расходам, так и по налогам".
Ранее бывший глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
https://1prime.ru/world/20221015/838475554.html