МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Экс-глава британского МИД Джереми Хант, ранее назначенный главой минфина, заявил, что некоторые налоги в стране будут повышены, в то же время, по его словам, государственные расходы вырастут незначительно. Путин уполномочил Центробанк давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты

"Нам предстоит принять очень сложные решения. Расходы вырастут не так сильно, как хотелось бы людям… У нас не будет той скорости снижения налогов, на которую мы надеялись, и некоторые налоги вырастут", — сообщил Хант в интервью телеканалу Sky News, не уточнив подробностей.

Отвечая на вопрос, будет ли это означать возврат к "строгой экономии", Хант сказал: "Я не думаю, что мы говорим о жесткой экономии в том виде, в каком она была у нас в 2010 году (при премьер-министре Дэвиде Кэмероне — ред.). Но нам придется принимать жесткие решения как по расходам, так и по налогам".

Ранее бывший глава британского минфина Квази Квартенг, автор скандального плана спасения экономики Великобритании, сообщил, что подал в отставку по просьбе премьера Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило о назначении на этот пост Джереми Ханта.

Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.