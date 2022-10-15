МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что налоговые поступления в госбюджет страны выросли на 18,5% за счет резервов теневой экономики. Байден распорядился о новом пакете помощи Украине

"Хочу напомнить, что несмотря на то, что экономика просела, у нас есть достаточно огромные резервы теневой экономики, которые мы на сегодняшний день привлекаем для финансирования потребностей бюджета", — сказал Гетманцев в эфире телеканала "Рада".

По его словам, налоговые поступления в нынешнем году оказались на 18,5% больше, чем в 2021 году. При этом он акцентировал внимание, что такая динамика сохраняется за счет "детенизации экономики".

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк ранее заявил, что в будущем году правительство рассчитывает получить помощь в виде внешних заимствований в размере 35 миллиардов долларов США, чтобы покрыть дефицит госбюджета.

Кабмин Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.

Верховная рада Украины 7 октября утвердила проект госбюджета в первом чтении, но не все правки, внесенные депутатами, были согласованы.