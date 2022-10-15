БЕРЛИН, 15 окт — ПРАЙМ. Германия проиграет в "экономической войне", если не согласится использовать "Северный поток — 2" и не попытается инициировать мирные переговоры с Москвой по Украине, заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель. В Германии заявили об усилении защиты критической инфраструктуры

"Против Германии ведется экономическая война", — отметила Вайдель в интервью радио Deutschlandfunk, не уточнив, кто воюет против ФРГ.

Политик подчеркнула, что проигравшей стороной в этой войне может стать сама Германия. В связи с этим партия АдГ выступает за скорейший запуск газа по "Северному потоку 2" и мирные переговоры по событиям на Украине с участием Москвы.

Что касается референдумов о присоединении новых территорий к РФ, то Вайдель считает, что эта тема — не для Германии.

"Мы должны смотреть на нашу страну, что происходит здесь и сейчас. И мы обязательно должны предотвратить смерть наших предприятий", — подчеркнула оппозиционный политик.

Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов, которые используются не в полном объеме или не используются, — "Ямал-Европы", украинской газотранспортной системы (ГТС) и "Северного потока 2", заявил ранее вице-премьер России Александр Новак.