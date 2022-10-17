МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Комитет Европарламента, специализирующийся на внешне политике, требует поставить Сербии в качестве условия дальнейшей интеграции в европейский конгломерат стран обязательное присоединение балканского государства к антироссийским санкциям. Только после этого политики в Белграде занялись пересмотром позиции по давлению на Москву, говорится в статье "Коммерсанта", опубликованной в понедельник. В Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса

По мнению автора статьи, требования стран Запада принесли свои плоды: на прошлой неделе Белград поддержал резолюцию Организации объединенных наций (ООН), которая осудила Россию за проведение референдумов и присоединение четырех регионов.

"Изменилась и риторика сербских руководителей", — пишет журналист.

Вице-премьер Сербии Зорана Михайлович выступила с обвинением в адрес Москвы в "ведении захватнической войны" и добавила, что Белград "определился и согласовал свою политику с Евросоюзом". Также допускает в дальнейшем введение санкций со стороны Сербии и президент Александр Вучич. По мнению главы балканского государства, присоединение к ограничениям, если "ущерб для Сербии станет значительно больше", рассматривается и допускается.Это первое его заявлени по этому поводу, отмечает издание.

Однако в балканской стране есть и другие настроения, в частности, руководитель МВД Александр Вулин считает, что само существование Сербии находится в прямой зависимости от дружбы с Россией. Он отметил, что шантаж Белграда со стороны европейских партнеров достиг "безумной стадии". Четверть стран Евросоюза восстановила торговлю с Россией до уровня февраля

Отмечаются и территориальные проблемы Сербии по вопросу Косово, в частности, премьер Ана Брнабич напомнила о требовании части европейских партнеров ввести санкции в отношении Белграда из-за территориальных споров. Это само по себе нарушение резолюции 1244 Совбеза ООН, напомнила политик.

На прошлой неделе глава постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэль Жофре в ход встречи с Вучичем заявил, что от Белграда, как и от других стран-кандидатов в Евросоюз ждут большей солидарности в принятии решений в отношении России.