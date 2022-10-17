МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Руководитель Иранской организации по защите растений Шахпур Алаи-Могаддам заявил в понедельник, что Иран будет свободно, без каких-либо таможенных пошлин и ограничений импортировать необработанную древесину из России. Пошлина на экспорт российской нефти снизится с 1 ноября

"В целях улучшения ситуации на рынке MDF (Medium Density Fiberboard — древесноволокнистые плиты средней плотности) и снижения цен на продукцию из нее, таможенные пошлины на импорт необработанной древесины из России отменены", – приводит агентство Tasnim слова Алаи-Мокаддама.

Он пояснил, что решение о свободном импорте древесины из РФ было принято из-за роста стоимости MDF в Иране, что было очень невыгодным для местных иранских потребителей.

Ранее министр сельского хозяйства Ирана Джавад Садати-Нежад сообщил, что импорт необработанной древесины в Иран из России будет освобожден от таможенных пошлин.