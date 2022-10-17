БРЮССЕЛЬ, 17 окт — ПРАЙМ. Евросоюз объявит о новых антироссийских санкциях, когда определит новые "цели" для них, заявил по итогам заседания глав МИД Евросоюза глава евродипломатии Жозеп Боррель. Расходы ЕС на газ во втором квартале 2022 года выросли в четыре раза

"Глава МИД Украины (Дмитрий — ред.) Кулеба выразил одобрение в связи с недавно принятым пакетом антироссийских санкций и настаивал на продолжении экономического давления на Россию… Мы только несколько дней назад ввели новый пакет (санкций — ред.), процесс по санкциям продолжается, мы продолжаем нашу работу. Я не могу вам сейчас рассказать о том, каковы будут следующие дополнительные меры, мы в начале этого пути, но мы постоянно обсуждаем… Как только мы определим цели для таких мер, мы сможем объявить о санкциях в отношении этих целей", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда следует ждать объявление о новых антироссийских санкциях.