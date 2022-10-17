ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. Экономисты Bloomberg прогнозируют рецессию в США в течение года, пишет издание в понедельник. Расходы ЕС на газ во втором квартале 2022 года выросли в четыре раза

Согласно разработанной экономистами издания модели, вероятность того, что рецессия настанет в течение предстоящих 12 месяцев, составляет 100%. Ранее прогноз аналитиков Bloomberg предсказывал ее в эти сроки с вероятностью в 65%.

"Прогноз — нехорошие новости для Байдена, который, пытаясь убедить американцев, что экономика твердо стоит на ногах под его руководством, многократно говорит о том, что США избегут рецессии и что сокращение будет "очень незначительным", — пишет издание.

Пессимистичность прогноза, согласно аналитикам, подкреплена "ухудшающимися экономическими и финансовыми показателями".

Исследователи не исключают при этом, что крах экономики может наступить в более сжатые сроки — "шансы того, что рецессия настанет раньше, также растут", — пишет агентство. "Согласно последней модели, вероятность того, что рецессия ударит в течение 11 месяцев, составляет 73% против ранее прогнозируемых 30%", — сообщает издание. Вероятность того, что кризис разразится через 10 месяцев, составляет 25$, пишут экономисты.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она не будет иметь значительный характер, между тем министр торговли США Джина Раймондо не исключила, что в США возможна значительная рецессия.