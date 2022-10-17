МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны. В Германии на фоне энергокризиса начали воровать древесину из лесов

"Канада внесла дополнения… чтобы добавить еще 34 физических лица и одно юрлицо", — говорится в заявлении.

По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица "распространяют дезинформацию".