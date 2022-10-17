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Канада расширила антироссийские санкции
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. Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны. "Канада внесла дополнения…... ПРАЙМ, 17.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, канада, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Канада расширила санкции против России, добавив в список еще 34 физических лица и одно юрлицо, говорится в заявлении на сайте правительства страны.
"Канада внесла дополнения… чтобы добавить еще 34 физических лица и одно юрлицо", — говорится в заявлении.
По утверждению канадских властей, попавшие под новые санкции лица "распространяют дезинформацию".