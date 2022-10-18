Американский сенатор Кинг: Арктика может стать центром конфликта с Россией
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глобальное потепление может не только открыть новые маршруты в Арктике, но и превратить регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, рассказал в интервью CNN американский сенатор Ангус Кинг.
Он отметил, что если рассматривать Средиземноморский регион, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг него.
"Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта", — добавил Кинг.
По мнению сенатора от штата Мэн, изменение климата привело к "ажиотажу" вокруг Арктики из-за повышенного внимания мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.
Журналист канала Борис Санчес, в свою очередь, отметил, что за последнюю четверть века исчезли 75 процентов арктических льдов.
"Более того, некоторые ученые считают, что уже в ближайшие 12 лет у нас могут быть такие летние периоды, когда Северный полюс не будет закрыт льдами. Все это дополнительное пространство означает появление новых транспортных путей и сокращение времени перевозок. Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья", — добавил он.
В заключении Ангус Кинг предупредил, что в Арктике конфликт между Россией и США очень возможен в Арктике. Кинг также подчеркнул критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.
В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.
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