МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глобальное потепление может не только открыть новые маршруты в Арктике, но и превратить регион в потенциальный центр конфликта, в том числе с Россией, рассказал в интервью CNN американский сенатор Ангус Кинг. В Германии на фоне энергокризиса начали воровать древесину из лесов

Он отметил, что если рассматривать Средиземноморский регион, то там более тысячи лет шли войны, чтобы определить отношения между странами, расположенными вокруг него.

"Вопрос состоит в том, можем ли мы открыть Арктику и избежать конфликта", — добавил Кинг.

По мнению сенатора от штата Мэн, изменение климата привело к "ажиотажу" вокруг Арктики из-за повышенного внимания мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.

Журналист канала Борис Санчес, в свою очередь, отметил, что за последнюю четверть века исчезли 75 процентов арктических льдов.

"Более того, некоторые ученые считают, что уже в ближайшие 12 лет у нас могут быть такие летние периоды, когда Северный полюс не будет закрыт льдами. Все это дополнительное пространство означает появление новых транспортных путей и сокращение времени перевозок. Мы, возможно, увидим, как некоторые транспортные маршруты сократятся на 15 дней. Это огромное экономическое преимущество. Однако не стоит забывать, что России принадлежит более половины арктического побережья", — добавил он.

В заключении Ангус Кинг предупредил, что в Арктике конфликт между Россией и США очень возможен в Арктике. Кинг также подчеркнул критическую важность региона для внешней политики Америки и ее национальной безопасности.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия рассматривает Арктику не как поле геополитических интриг, а как возможность стабильного сотрудничества.

В российском МИД при этом подчеркнули, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в этом регионе, при этом Москва остается открытой к сотрудничеству, в том числе с неарктическими государствами, напомнили в ведомстве.