МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Немецкое объединение розничной торговли предупредило, что резкий спад уровня потребления и увеличение расходов на энергию спровоцируют новые негативные последствия для торгового бизнеса Германии, сообщило издание Der Spiegel. По прогнозам объединения, первыми рискуют обанкротиться магазины в городских центрах. В США раскрыли новый регион для борьбы с Россией

Пресс-секретарь организации отметил, что та самая пресловутая финансовая помощь, обещанная правительством ФРГ, должна быть направлена и на поддержку магазинов розничной торговли.

"Если этого не случится, то это станет катастрофой для многих городских центров", — цитирует издание слова пресс-секретаря.

По его мнению, что бороться с кризисом можно было бы и при помощи инвестиций и новых креативных идей, однако на данный момент не существует эффективной системы передачи патентов.

Der Spiegel также напомнил, что в августе 2022 года оборот розничной торговли в ФРГ начал падать. По информации немецкого государственного статистического ведомства, реальный оборот опустился на 4,3% в сравнении с августом 2021 года. При этом оборот в торговле продуктами питания упал до самых низких показателей с 2017 года.