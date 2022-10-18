МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил лидера США Джо Байдена в протекционизме, который создает немало проблем между США и Евросоюзом, пишет Politico. Forbes раскрыл, чем обернется для Запада ценовой потолок на нефть

Издание сообщило, что ЕС не поддерживает американскую политику относительно производства и закупки электромобилей. Например, даже несмотря на значительное улучшение торговых отношений со странами Европы со времен Трампа, США все еще активно призывает сограждан "покупать американское", отмечает Politico.

В материале также подчеркивается, что проблем в американо-европейские отношения добавил и кризис вокруг Украины. Это спровоцировало рост зависимости Европы от американского СПГ на фоне энергетического кризиса.

Эксперт в сфере международной торговли Института Жака Делора Эльвир Фабри отметил, что слова Макрона являются отражением общеевропейской обеспокоенности Законом о снижении инфляции, который был принят в Вашингтоном в этом году. По данному закону в стране реализуются преимущественно товары внутреннего производства, а это, по мнению европейских политиков, только подрывает торговые отношения с ЕС и другими партнерами.

Politico указывает, что в том случае, если Вашингтон продолжит вести протекционистскую торговую политику, Брюссель намерен подать апелляцию во Всемирную торговую организацию.