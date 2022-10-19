МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября ускорилась до 10,1% с 9,9% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS). Трасс извинилась за созданную ею угрозу британской экономике

По итогам июля годовая инфляция составляла также 10,1%. Это значение — максимальное с февраля 1982 года, когда индекс потребительских цен (ИПЦ) продемонстрировал рост на 10,2%.

В то же время за сентябрь потребительские цены выросли на 0,5%, как и в августе.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 10%, месячную — 0,4%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,8% после 8,6% месяцем ранее. За сентябрь цены по этому индексу выросли на 0,4% после 0,5% в августе.

Рост цен на продукты питания внес наибольший вклад в изменение как ИПЦ, так и CPIH в период с августа по сентябрь, при этом продолжающееся снижение цен на моторное топливо частично скомпенсировало рост, говорится в релизе.