АНКАРА, 19 окт — ПРАЙМ. Гарантии по экспорту на мировой рынок российской сельскохозяйственной продукции могут включить в обновленную "зерновую сделку" при ее продлении, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле. Путин предупредил об угрозе срыва зерновой сделки

"Вполне возможно, что они (гарантии — ред.) найдут отражение в пункте договора при его обновлении, но пока это только на стадии обсуждения", — уточнил он.

Собеседник агентства рассказал, что Россия продолжает обсуждать продление сделки как по линии ООН, так и с Турцией. "Пока конкретики нет, но процесс идет", — добавил он.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.