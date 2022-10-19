МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант планирует использовать прибыль банков и нефтегазовых компаний для стабилизации государственного долга после провальной экономической политики премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщила газета Financial Times. Инфляция в Великобритании вернулась к десяти процентам

"Канцлер (казначейства) Великобритании Джереми Хант готовится совершить рейд по прибыли банков и энергетических компаний в попытке заполнить дыру в бюджете в 40 миллиардов фунтов путем комбинации повышения налогов и сокращения государственных расходов", — говорится в сообщении издания.

Это связано с тем, что энергетические компании и банки в Великобритании получают в настоящий момент огромную прибыль на фоне рекордного роста цен на энергию и повышения процентных ставок.

Ранее Институт фискальных исследований (IFS) прогнозировал, что британскому правительству потребуется ужесточить бюджетную политику и сократить расходы на более чем 60 миллиардов фунтов стерлингов для стабилизации госдолга.

Хант также заявлял, что властям, в частности, минобороны, придется принимать "жесткие решения" по расходам. Он также допустил, что Лондон не увеличит траты на оборону до 3% от размера ВВП к 2030 году, как было обещано премьером Лиз Трасс. Как сообщал телеканал Sky News, глава минобороны Бен Уоллес может подать в отставку, если новый глава минфина решит отказаться от повышения расходов на вооруженные силы. Трасс извинилась за созданную ею угрозу британской экономике

Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

В прошлую пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.