МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Энергокризис в Европе, вызванный антироссийскими санкциями, может спровоцировать новую волну миграции, допустил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Spiked: европейская экономика стоит на грани пропасти

"Можно предположить, что новой волне переселения поспособствует вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе", — сообщил он журналистам по итогам заседания СБ, которое провел президент Владимир Путин.

По мнению Патрушева, людей вынуждают к переезду резкое падение уровня жизни, недоступность некоторых товаров, в том числе продовольствия и медикаментов.

Западные страны ввели беспрецедентные санкции в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. Под ограничения попал в том числе энергетический сектор. Это вызвало усугубление энергетического кризиса в Европе, резкий рост цен на топливо и его дефицит в некоторых странах.

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