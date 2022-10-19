МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Пост президента США Джо Байдена о студенческих ссудах вызвал резонанс среди подписчиков его официальной страницы в Twitter. Китайцы "потеряли дар речи" после слов Бербок о российских энергоресурсах

В нем он, желая вызвать чувство солидарности у американцев, заявил, что "рабочий и средний классы получат выгоду от проекта моей администрации относительно облегчения долга по студенческим кредитам. Это не коснется высшего класса". Но читателей такое заявление совсем не обрадовало.

"Мой студенческий кредит составляет 85 процентов моего долга, я работал госслужащим в сфере здравоохранения и социальных служб с 1995. Как насчет того, чтобы облегчить мне долг?" — написал один из пользователей.

Другой юзер решил переписать пост Байдена, сформулировав его так: "Рабочий и средний классы выиграют от облегчения долга по студенческим кредитам, но только в случае если они начнут оплачивать эти кредиты посредством налогов".

"Я не хочу оплачивать чьи-то кредиты за учебу", — заявил третий, ссылаясь на то, что кредиты будут покрываться на средства налогоплательщиков.

"Как? У меня нет кредита за обучение, но я должен буду платить его за кого-то. Объясните, как это поможет мне?" — спросил еще один читатель.

"Может, они бы и получили выгоду, если бы вы перестали брать деньги из кошельков налогоплательщиков и тратить их потом и кровью заработанные деньги на Украину. Перестаньте обворовывать американцев!" — резюмировали пользователи.

В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан ввиду глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.

Выборы президента назначены на 2024 год.