МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Совещание министров и представителей министерств финансов экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) началось в Бангкоке с двусторонних встреч Таиланд–США и Таиланд–Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), после чего состоялась общая "встреча без галстуков", сообщает министерство финансов Таиланда в первом пресс-релизе с совещания. На встрече глав минфинов АТЭС обсудят потолок цен на российскую нефть

Таиланд осуществляет в 2022 году переходящее председательство в АТЭС, которое он по ротации передаст США в середине ноября на саммите в Бангкоке.

Министр финансов Таиланда Акхом Темпхиттхаяпхайсит провел двусторонние встречи с замминистра финансов США Уолли Адеймо и секретарем ОЭСР Матиасом Корманном. На встречах обсуждались глобальные цены на энергоносители, которые повлияли на мировое инфляционное давление, экономическое сотрудничество, вопросы реализации финансовой и фискальной политики, а также устойчивое развитие в регионе АТЭС, ведущее его к более высокому качеству жизни и устойчивой экономике, говорится в релизе.

Во время традиционной общей "встречи без галстуков" (retreat) обсуждались такие экономические вопросы, как текущая экономическая ситуация и ее перспективы, напряженность на рынке труда и геополитические конфликты, сообщает минфин Таиланда.

Кроме того, министры и представители минфинов обменялись опытом реализации налогово-бюджетной политики в период восстановления после пандемии COVID-19. Акцент был сделан на ускорении восстановления экономики при сохранении экономической стабильности и фискальной дисциплины, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в ходе встреч с коллегами из других экономик АТЭС в Бангкоке замминистра финансов США Адейемо, по заявлению минфина США, "объяснит, как введение потолка цен на нефть (РФ) поможет сохранить поток дешевой российской нефти на мировые рынки, в то же время способствуя снижению цен на энергоносители, что прежде всего пойдет на пользу развивающимся экономикам".

Главное мероприятие 29-го совещания министров финансов экономик АТЭС, общая официальная министерская встреча, состоится в Бангкоке в четверг.

Членами АТЭС является 21 экономика, как принято в организации называть страны и территории-участницы. В состав организации форума входят 19 стран – Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа – Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея и Япония, и две территории КНР — Гонконг и Тайвань.