МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Внешнеполитическая переориентация России на Восток разрушит глобальную гегемонию, пишет издание Jerusalem Post. США ввели санкции против россиянина и двух фирм из-за закупки технологий

В материале отмечается, что "это не новая холодная война, а скорее глобальный сдвиг: от евроцентричного мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где США, будучи глобальным гегемоном, насаждали свой порядок — к новому многополярному миропорядку, который возглавят Китай, Россия, Иран, Турция и их друзья".

Подчеркивается, что принятое российским руководством решение о внешнеполитическом "повороте" на Восток в значительной степени опирается на опыт СССР. Россия вновь поворачивается к странам так называемого "глобального Юга".

Авторы издания считают, что уже сегодня наблюдается значительная кооперация между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. В то же время Российская Федерация активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном.