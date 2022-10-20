МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Переориентация России на Восток положит конец американской гегемонии, пишет Jerusalem Post. Al Jazeera: Европа оказалась в клещах "тихого и смертоносного врага"

В материале отмечается, что то, что происходит сейчас — это не новая "холодная война", а, скорее, глобальный сдвиг: от мира, который был построен на идее евроцентристского мира, уходящего корнями в колониальное господство и мировые войны, от мира, где Соединенные Штаты, как глобальный гегемон, диктовали свои правила игры, — к уже забытому, новому многополярному миропорядку, во главе которого будут Россия, Китай, Иран, Турция и их союзники.

По мнению автора статьи, поворот России на Восток в какой-то степени повторяет опыт Советского Союза: ведь Москва фактически снова берет ориентир на сотрудничество со странами так называемого "глобального Юга".

"На сегодняшний день уже можно говорить о значительной кооперации между Россией и Китаем, Ираном, Турцией. Более того, Россия активно выстраивает отношения со странами Персидского залива, Средней Азии и Пакистаном и даже может воспользоваться гневом со стороны США на Саудовскую Аравию", — подытожила Jerusalem Post.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны Запада усилили санкционное давление на Москву. Это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

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