МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россия для обеспечения продовольственной безопасности готова поставлять в нуждающиеся страны сельскохозяйственную продукцию и удобрения, но США препятствуют этому, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Источник назвал условие, которое может войти в обновленную зерновую сделку

"Мы готовы поставлять и продовольствие, и удобрения — и все, что необходимо для того, чтобы продовольственная безопасность в мире не подвергалась угрозам, ударам… Нам очень мешают это делать, а, соответственно, наносят удар по этой самой мировой продовольственной безопасности, США", — сообщила он.

По словам Захаровой, Вашингтон блокирует возможности для проведения расчетов за поставки российской продукции. Официальный представитель МИД России подчеркнула необходимость максимально быстрого восстановления цепочек поставок и ликвидации искусственных барьеров, с которыми сталкиваются российские экономические операторы.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.