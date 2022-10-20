МИНСК, 20 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что санкции – не помеха для торговли и экспорта, так как белорусские товары "продаются со свистом". Лукашенко раскритиковал веру в рыночное ценообразование

"Слушайте, какие санкции. Какие в Беларуси санкции? Что нам мешает сегодня работать? Назовите хоть один товар, который мы не можем продать? Россия все поглотит. За исключением двух-трех позиций. Так возьмите эти две-три позиции под контроль. Все остальное продается со свистом, и по экспорту цены бешеные. Почему вы все туда и рветесь. Но не забывайте, что мы должны накормить своих 10 миллионов и 2 миллиона гостей, которые к нам приезжают", — цитирует агентство Белта слова Лукашенко на совещании в четверг.

Ранее президент сообщил, что тотальной заморозки цен в Белоруссии не будет.