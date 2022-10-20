Постпред в ООН рассказал, сколько украинского зерна идет в богатые страны
Постпред России в ООН Гатилов: в богатые страны идет 52,5 процента украинского зерна
Читать 1prime.ru в
ЖЕНЕВА, 20 окт — ПРАЙМ. Более половины поставок украинского зерна в рамках "продуктовой сделки" поступает в богатые страны, заявил постпред России в ООН Геннадий Гатилов.
"344 судна покинули украинские порты в рамках соглашения с ООН по Черному морю с 7,5 миллионами тонн зерна на борту, в основном через порт Одессы. 52,5% этих судов были конечными пунктами назначения в богатых странах", — рассказал он в ходе брифинга.
При этом в нуждающиеся государства поступает лишь 23 процента отправленной агропродукции, еще 22 — в страны со средней экономикой.
"Так что заявления Запада о том, что соглашение по зерну спасает мир от нехватки продовольствия, — не что иное, как лицемерие", — подчеркнул дипломат.
Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение в Стамбуле был создан совместный координационный центр, в который вошли представители всех четырех сторон сделки. Новый орган осуществляет наблюдение за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулирование возможных инцидентов.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что почти все украинское зерно вывозится в рамках сделки не в развивающиеся страны, а в Евросоюз..
https://1prime.ru/world/20221020/838526930.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.