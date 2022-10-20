МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила в четверг 20 октября, что покидает свой пост. Трасс извинилась за созданную ею угрозу британской экономике

"Я признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу справиться с обязанностями возложенного на меня мандата, на пост которого я была избрана Консервативной партией", — сказала она в своем обращении, трансляцию которого вел телеканал Sky News.

Трасс сообщила, что уже оповестила о своем решении короля Карла III. Она уточнила, что продолжит выполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен ее преемник, выборы которого пройдут на следующей неделе.

Напомним, что Трасс стала новым премьером и лидером Консервативной партии Великобритании 5 сентября. Она сменила на этом посту Бориса Джонсона, который подал в отставку 7 июля.

Вскоре после своего назначения Трасс столкнулась с критикой в связи с новым планом поддержки экономики, предполагающим масштабное снижение налогов.