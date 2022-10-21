МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-сентябре 2022 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 36,025 миллиарда долларов, сообщает в пятницу госкомитет по статистике страны. Российские туристы стали чаще посещать Узбекистан

"По итогам января-сентября 2022 года внешнеторговый оборот республики достиг 36 024,6 миллиона долларов, который по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 7 701,4 миллиона долларов (увеличение на 27,2%)", — говорится в материалах госкомитета.

По данным ведомства, объем экспорта из Узбекистана по итогам января-сентября увеличился на 35,7%, до 14,052 миллиарда долларов, импорта — до 21,973 миллиарда долларов (+22,3%). Соответственно, отрицательное сальдо внешней торговли составило 7,922 миллиарда долларов против отрицательного показателя в размере 7,609 миллиарда долларов годом ранее.

Основными внешнеторговыми партнерами республики остаются Китай (18,8% в общем товарообороте), Россия (18,2%), Казахстан (9,1%), Турция (6,8%) и Южная Корея (5,1%).

Главными экспортным статьями Узбекистана за девять месяцев являлись промышленные товары (24,2% от общего объема экспорта), золото (21,1%), услуги (20,1%), продовольственные товары (7,7%).

Главными импортными статьями республики в январе-сентябре оставались машины и оборудование (32,1%), промтовары (19,2%), химическая продукция (13,8%), продтовары (10,8 %), услуги (8,6%).

Внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам 2021 года увеличился на 16% по сравнению с 2020 годом и составил 42,1 миллиарда долларов. В том числе объем экспорта увеличился на 10%, до 16,611 миллиарда долларов, импорта — до 25,461 миллиарда долларов (+20,4%).