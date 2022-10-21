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2022
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Маск предположил, сколько продлится рецессия в США
Мировая экономика
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Американский предприниматель Илон Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года. "Только предполагаю, но, вероятно, (рецессия продлится — ред.) до... ПРАЙМ, 21.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, илон маск, сша, рецессия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года.
"Только предполагаю, но, вероятно, (рецессия продлится — ред.) до весны 24-го года", — ответил он в Twitter на соответствующий вопрос одного из пользователей.
Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна может
столкнуться с экономической рецессией, однако она "не будет иметь значительный характер".
Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам, свидетельствуют данные американского министерства финансов.