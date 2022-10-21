МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск предположил, что рецессия в экономике США продлится до весны 2024 года. Маск анонсировал масштабные увольнения сотрудников Twitter

"Только предполагаю, но, вероятно, (рецессия продлится — ред.) до весны 24-го года", — ответил он в Twitter на соответствующий вопрос одного из пользователей.

Ранее президент США Джо Байден допустил, что его страна может столкнуться с экономической рецессией, однако она "не будет иметь значительный характер".

Госдолг США впервые в истории превысил 31 триллион долларов и по состоянию на 3 октября равнялся 31 триллиону 123 миллиардам 887 миллионам 781 тысяче 401 доллару и 34 центам, свидетельствуют данные американского министерства финансов.