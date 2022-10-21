МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Обширные наводнения в крупных областях юго-востока Австралии повредят экономическому росту страны и будут способствовать росту инфляции. Об этом в пятницу заявил глава Казначейства Австралии Джим Чалмерс, выступая перед журналистами в преддверии принятия федерального бюджета на следующей неделе. Австралия продлила завышенные пошлины на товары из России и Белоруссии

Наводнения, вероятно, отнимут четверть процентного пункта от роста ВВП в 4-м квартале и добавят 0,1 процентного пункта к инфляции в 4-м квартале этого года и в 1-м квартале следующего года, сказал Чалмерс на брифинге для СМИ.

"Слишком рано пытаться определить точную цену наводнений, которые мы наблюдаем в столь значительных частях Австралии, но мы знаем, что они будут иметь последствия для экономики и бюджета", — сказал Чалмерс.