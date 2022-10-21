МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Политика сильного доллара, которая на самом деле очень шаткая, может влететь в копеечку американской экономике, пишет турецкое издание Yeni Şafak. Ведь долги и агрессивное повышение ставок в конце концов обрушат по принципу домино как американскую, так и европейскую и британскую экономику, поскольку последние находятся под непосредственным влиянием финансовой политики США. СМИ: Европа оказалась в клещах "тихого и смертоносного врага"

В материале отмечается, что на Западе сейчас активно обсуждают тяжелые последствия агрессивной политики процентных ставок, проводимой Вашингтоном в попытках снижения инфляции.

Индекс доллара вырос с 93,78 до 112, при этом повышение за последний год составило 20%. Совокупный долг всех субъектов американской экономики превысил 57 триллионов долларов. Соединенные Штаты, столкнувшиеся с рецессией и высокими процентными платежами, вряд ли смогут так долго нести бремя финансового кризиса, который лишь усугубляется из-за сильного курса доллара.

По мнению издания, Вашингтон, хотя и проводит агрессивную политику процентных ставок, чтобы справиться с высокой инфляцией, на деле очень обеспокоен по поводу возросшего курса доллара во всем мире. Инфляция в США по состоянию на сентябрь достигла в годовом выражении 8,2%.



В этом году Федеральная резервная система США повысила процентные ставки с 0,25 до 3,25% в результате пяти таких решений, тогда как Европейский центральный банк — с 0 до 1,25% двумя решениями. С другой стороны, Банк Англии шестью отдельными решениями повысил процентные ставки с 0,25 до 2,25%. Несмотря на это, три центральных банка не смогли снизить инфляцию и продолжат повышать процентные ставки. Агрессивные повышения ставок не только угрожают западным экономикам, но и вызывают риск глубокой глобальной рецессии (экономического спада). Всемирный банк, МВФ, Организация Объединенных Наций, обеспокоенные поступью постепенно усугубляющейся рецессии, делают предупреждения одно за другим.

В статье указывается, что общий государственный долг США достиг 31,1 триллиона долларов. Отношение государственного долга к национальному доходу США составляет порядка 150%. Совокупный долг страны приближается к 57,6 триллиона долларам, из которых, помимо государственного долга, 14 триллионов долларов приходится на долги физических лиц, проживающих в США, и 10,5 триллиона — на долги компаний. Отмечается, что повышение процентных ставок на один пункт обходится американской экономике в 550 миллиардов долларов в год. В то время как в США эти долги вызывают серьезную озабоченность, экономисты отмечают, что повышение процентных ставок может еще более усугубить нарастающие долговые проблемы страны.



Прояснившаяся уже почти на 100% вероятность рецессии дает о себе знать и в акциях американских компаний. Аналитики Citi Bank отмечают, что акции США по сравнению со многими другими классами активов больше всего отражают риск рецессии в стране. Между тем годовая инфляция в Великобритании в сентябре текущего года достигла 10,1%, обновив свой 40-летний максимум.



В Европе наблюдается похожий тупик, пишет турецкое издание. Инфляция в еврозоне в сентябре 2022 года под влиянием российско-украинского военного конфликта обновила рекорд, достигнув двузначной цифры, при этом обращают на себя внимание большие различия в динамике цен между странами региона. Так, инфляция в Италии в сентябре достигла 9,5%, во Франции — 6,2%, в Испании — 9,3%, в Германии — 10,9%, в Бельгии — 12%, в Греции — 12,1%, в Австрии — 11%, в Словении — 10,6%, в Словакии — 13,6%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%. По правилам ЕС, в нормальных условиях дефицит бюджета государства-члена не должен превышать 3% от его ВВП, а государственный долг — 60% от ВВП.



Странами с самым высоким отношением государственного долга к ВВП среди государств — членов ЕС являются Греция (189,3%), Италия (152,6%), Португалия (127%), Испания (117,7%), Франция (114,4%), Бельгия (107,9%).

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