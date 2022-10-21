МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, прогнозирует, что мировая экономика окажется в более ужасной ситуации, чем в 1970-х годах, поскольку стагфляция соединится с долговыми проблемами, передает агентство Bloomberg со ссылкой на этого известного американского экономиста. Yeni Şafak: США приблизились вплотную к "бюджетной пропасти"

"Будет хуже, чем в семидесятых. Потому что в семидесятые годы у нас было два стагфляционных шока и спад инфляции, но коэффициенты долга составляли 100% ВВП для частного и государственного секторов с развитой экономикой… Таким образом, мы могли смягчить кредитно-денежную и фискальную политику, как и хотели. Сегодня наш уровень долга по отношению к ВВП составляет 350% от ВВП в мире, 420% в странах с развитой экономикой", — считает он.

"Так что у нас не будет только инфляции, у нас не будет только стагфляции. У нас будет стагфляционный долговой кризис, худший, чем в семидесятых", — также сказал в интервью аналитик.

"Я не верю центральным банкам, когда они говорят, что будут бороться с инфляцией любой ценой, даже если будет рецессия, даже если будет жестко. Во-первых, это не будет короткая и неглубокая рецессия, это будет крахом, а затем у вас будут финансовые трудности, финансовый и долговой кризисы", — добавил эксперт. Курс юаня приблизился к минимуму с 2008 года

К основным причинам сложившейся ситуации экономист относит ковид, украинский конфликт и внешнюю политику Китая. В результате темпы экономического роста будут замедляться, а стоимость продуктов питания — продолжать расти, добавил Рубини.

Рубини уточняет, что по его прогнозу если в США будет рецессия, то в Европе она будет еще сильнее по причине того, что доллар укрепляется к евро, а уровень инфляции в Европе уже достиг двузначного числа. Кроме того, Европа зависима от импорта из Китая.