МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. На фоне ухудшения потребительских настроений и роста затрат на электроэнергию Немецкая ассоциация розничной торговли (HDE) опасается массового закрытия магазинов в Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Причем особенно это затронет те торговые точки, которые находятся в центральных районах городов. Издание предупредило, что теперь вся надежда только на государство: если оно не поможет, то немецкие города и муниципалитеты ожидает "настоящая катастрофа". The Guardian: Евросоюз погряз в разногласиях по поводу потолка цен на газ

В материале отмечается, что возросшие затраты на электроэнергию и снижение объемов продаж из-за ухудшения потребительских настроений привели к тому, что розничная торговля в ФРГ испытывает все большие трудности.

Представитель Немецкой ассоциации розничной торговли рассказал, что помощь в размере миллиардов евро в связи с высокими затратами на электроэнергию, которая была обещана федеральным правительством, может очень существенно улучшить положение розничных торговцев.

"В противном случае мы можем столкнуться с настоящей катастрофой во многих городских центрах", — добавил представитель ассоциации. По его мнению, "если умрет розничная торговля, то умрет и город". Поэтому во времена кризиса крайне важно задействовать инвестиции.



Данные опроса, проведенного недавно ассоциацией, показали, что 60% потребителей уже начала ограничивать себя при совершении покупок. Три четверти респондентов рассказали о том, что намерены больше экономить и тратить меньше денег в ближайшие месяцы. Магазины одежды, позиции которых и так значительно ослабли за последние несколько лет, снова готовятся считать убытки. В целом по отрасли ассоциация готовится к 5-процентному падению продаж во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, когда значительное влияние на продажи оказывала пандемия COVID.

Как же остановить процесс затухания розничной торговли в городских центрах? Yeni Şafak: США приблизились вплотную к "бюджетной пропасти"

Представитель ассоциации объяснил Deutsche Wirtschafts Nachrichten, что необходимо развивать креативный подход, который поможет постепенно преодолеть последствия кризиса. Но, по его мнению, подобные концепции нелегко реализовать на практике. "На данный момент нет такого решения, которое можно было бы применить во всех муниципалитетах — для этого там слишком разные условия", — считает он.



По мнению представителя ассоциации, нынешний кризис значительно усложняет ситуацию, так как "в ближайшее время денежные горшочки, конечно же, не наполнятся".

Чтобы планы стали реальностью, необходимо объединить усилия. Все заинтересованные стороны должны поддерживать друг друга — от глав городских администраций, представителей розничной торговли и общепита до поставщиков услуг в сфере культуры и граждан, резюмирует Deutsche Wirtschafts Nachrichten.