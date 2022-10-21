Группа "Дело" обсудит с властями ОАЭ создание транспортного хаба в стране
Группа компаний "Дело" обсудит с властями ОАЭ создание транспортного хаба в стране
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" прорабатывает возможность создания транспортного хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов для обслуживания российской внешнеторговой логистики, сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.
"Мы хотим хаб построить в Объединенных Арабских Эмиратах… Я встречался с шейхом Рас-эль-Хайма (один из эмиратов, входящих в состав ОАЭ), непосредственно разговаривал с ним. Мы ведем переговоры с властями ОАЭ", — сказал он в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".
По словам Шишкарева, те терминалы, которые он посмотрел в этом эмирате, пока недозагружены, и есть возможность использовать их потенциал для выстраивания эффективных транспортных коридоров с Россией. Он считает ценным опыт крупнейших арабских морских операторов, таких как DP World Abu Dhabi Port Group, которые смогли эффективно использовать географическое положение ОАЭ для выстраивания эффективных глобальных логистических цепочек.
https://1prime.ru/world/20221021/838544653.html
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