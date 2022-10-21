МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "Дело" прорабатывает возможность создания транспортного хаба на территории Объединенных Арабских Эмиратов для обслуживания российской внешнеторговой логистики, сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Группа "Дело" не планирует закрывать контейнерные терминалы на Балтике

"Мы хотим хаб построить в Объединенных Арабских Эмиратах… Я встречался с шейхом Рас-эль-Хайма (один из эмиратов, входящих в состав ОАЭ), непосредственно разговаривал с ним. Мы ведем переговоры с властями ОАЭ", — сказал он в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".

По словам Шишкарева, те терминалы, которые он посмотрел в этом эмирате, пока недозагружены, и есть возможность использовать их потенциал для выстраивания эффективных транспортных коридоров с Россией. Он считает ценным опыт крупнейших арабских морских операторов, таких как DP World Abu Dhabi Port Group, которые смогли эффективно использовать географическое положение ОАЭ для выстраивания эффективных глобальных логистических цепочек.