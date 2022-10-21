ЕС заявил о готовности к ужесточению антироссийских санкций
Страны Евросоюза заявили о готовности вводить новые антироссийские санкции
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз готов к дальнейшему ужесточению антироссийских санкций в случае необходимости, следует из документа, опубликованного по итогам саммита ЕС.
"ЕС еще более усилил свои ограничительные меры против России и остается готовым продолжить это делать", — говорится в тексте.
Страны Союза считают необходимым активизировать усилия, направленные на подключение третьих стран к введенным ограничениям против РФ. Кроме того, важно обеспечить полное исполнение санкций и предотвращать их обход, отмечается в материалах. При этом ЕС пока не анонсировал каки-либо новых мер в отношении России.
Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении ЕС назначить спецпредставителя по санкциям. По ее словам, это станет подтверждением того, что ЕС следит за развитием ситуации.
https://1prime.ru/world/20221021/838545163.html
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