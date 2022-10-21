МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Москва и Ереван договорились о функционировании Центра стратегического развития Армении, заявил в пятницу в Ереване министр экономического развития РФ Максим Решетников после встречи с армянскими предпринимателями. Россия и Армения подписали программу экономического сотрудничества

"Мы совместно с Ваганом Рубеновичем (Керобяном, министром экономики Армении — ред.) договорились о функционировании Центра стратегического развития Армении, в том числе при поддержке академии внешней торговли России. Она будет аккумулировать весь опыт, который у нас есть. Дополнительно мы привлечем ресурс РФ для того, чтобы предоставлять опыт армянской стороне, адаптировать под потребности армянской экономики", — сказал Решетников.

По его словам, центр будет выявлять препятствующие развитию барьеры. "Это планомерная, системная, напряженная работа. Это первый опыт на евразийском пространстве. Здесь у нас очень тесные, добрые, партнерские отношения с армянской стороной. Если и дальше будет все хорошо, то мы предложим этот опыт и другим нашим коллегам", — отметил российский министр.