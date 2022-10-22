МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Франко-германская дружба строится на разногласиях и борьбе за главенство в Евросоюзе, утверждает немецкая газета Junge Welt. Немецкий политик заявил о "громком молчании" Германии по "Северным потокам"

По мнению автора публикации, "ярким выражением так называемой дружбы являются политические драки и экономическая поножовщина".

Евросоюз и для Франции, и для ФРГ, говорится в материале, выступает только инструментом, с помощью которого стороны продавливают выгодные для себя решения. При этом подчеркивается, что одна из ключевых проблем в отношения стран — противоречия национальных интересов.

В Junge Welt констатируют, что разногласия вредят развитию двусторонних отношений, включая энергетическую сферу. В частности, Франция всячески противится инициативе ФРГ остановить АЭС в условиях энергокризиса.

Существуют противоречия и в области оборонной промышленности. Так, в рамках проекта "Европейская инициатива по защите неба" ФРГ стремится развивать системы ПРО на основе своих разработок, а также привлечь американские и израильские технологии. А результате игнорируется франко-итальянская система ПРО SAMP/T, заключает автор.