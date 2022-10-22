МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сообщается на сайте кабмина. Президент Казахстана Токаев наградил главу "Татнефти" Маганова

"Выражаю удовлетворение поступательным развитием российско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. На системной основе укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, цифровой экономике, транспортной инфраструктуре, науке, культуре и других областях", — говорится в телеграмме Мишустина.

Премьер-министр РФ подчеркнул важность продолжения работы по усилению интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, развитие и укрепление отношений по линии СНГ.

"Все это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Казахстан", — добавляется в телеграмме.