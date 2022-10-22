Мишустин отметил укрепление экономического партнерства России и Казахстана
Мишустин сообщил об укреплении торгово-инвестиционного взаимодействия России и Казахстана
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, отметив укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, сообщается на сайте кабмина.
"Выражаю удовлетворение поступательным развитием российско-казахстанского сотрудничества, основанного на принципах дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. На системной основе укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, цифровой экономике, транспортной инфраструктуре, науке, культуре и других областях", — говорится в телеграмме Мишустина.
Премьер-министр РФ подчеркнул важность продолжения работы по усилению интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, развитие и укрепление отношений по линии СНГ.
"Все это в полной мере отвечает долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Казахстан", — добавляется в телеграмме.
https://1prime.ru/world/20221022/838551363.html
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