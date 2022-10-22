МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Мирное соседство государств возможно и необходимо, однако вопрос заключается в том, какой ценой оно будет достигнуто, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ООН сообщили о работе по содействию российскому сельхозэкспорту

"Если ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от своих граждан — такое "мирное сосуществование" гроша ломаного не стоит", — заявил он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, в случае, когда приходится выбирать между таким положением и отстаиванием своих национальных интересов, выбор нужно делать в пользу последнего.

Зампред Совбеза подчеркнул, что главным приоритетом любой страны является защита своего населения и суверенитета. "Причем эта защита возможна не только на своей собственной территории, но и на других, если к тому есть основания", — добавил он, уточнив, что речь идет о терроре и убийствах. США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ

Медведев заявил, что единственным универсальным инструментом для разрешения международных конфликтов служит ООН и ее документы. В связи с этим особенно важно, чтобы организация придерживалась базовых принципов международных отношений: равенство всех государств и обязанность выслушивать позицию каждой страны, а не только избранных.

Политик также призвал решительно отказаться от "дрянной западной идеи" миропорядка, продиктованной "навязчивым желанием англосаксов подвести идеологическую базу под свои попытки доминировать в мире".