МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Тегеран и Москва в ходе предстоящего 16-го заседания российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудят разработку нефтяных месторождений Ирана, сельскохозяйственный экспорт, а также проблемы ТК "Север-Юг", заявил РИА Новости официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде. Иран намерен занять первое место по импорту зерна из России, заявил посол

16-е заседание российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Чеченской республике с 29 октября по 1 ноября. В заседании, по словам Форузанде, примет участие министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"В ходе заседания этой комиссии стороны обсудят вопросы в энергетической сфере, а именно — разработку нефтяных месторождений Ирана и обмен нефтью и газом между двумя странами, взаимный экспорт сельскохозяйственной продукции. Стороны также обменяются мнениями по поводу реализации действующих соглашений между двумя странами", — сказал Форузанде.

Он отметил, что стороны обсудят основные проблемы, препятствующие открытию транспортного коридора "Север-Юг", соединяющего Россию с Индийским океаном через территорию Ирана. По словам представителя миннефти республики, предметом обсуждения станут и действующие соглашения, заключенные между Тегераном и Москвой.