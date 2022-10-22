МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в субботу представила пакет мер по поддержке населения на фоне инфляции в стране, всего правительство в 2023 году планирует выделить на это два миллиарда датских крон (265 миллионов долларов), сообщает датский телеканал TV2. Русские дома откроют пункты обогрева для европейцев

В сентябре 2022 года, по данным датского статистического бюро, индекс потребительских цен — основной показатель инфляции — в Дании в годовом выражении вырос на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это является рекордным показателем в королевстве с 1982 года.

"Премьер-министр Метте Фредериксен в субботу представила предложение социал-демократов о новом пакете мер по инфляции после выборов. Социал-демократы предлагают, среди прочего, дополнительные выплаты для пожилых людей в размере 5000 датских крон в 2023 году и временную субсидию на аренду жилья в размере 5000 датских крон для 70 тысяч арендаторов государственного жилья. В предложение включено в общей сложности 2 миллиарда датских крон в качестве инфляционной помощи в 2023 году", — говорится в сообщении телеканала.

В начале октября Фредериксен объявила о проведении 1 ноября всеобщих досрочных выборов вместо намеченных на июнь 2023 года. Это решение позволит датскому правительству избежать вотума недоверия. Поводом для проведения досрочных выборов послужили результаты расследования массового убийства норок осенью 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Комиссия по расследованию пришла к выводу, что правительство страны не имело оснований принудить фермеров уничтожить животных, а премьер получила официальный выговор. Позднее представители Социал-либеральной партии заявили, что Фредериксен должна назначить досрочные выборы или кабинету министров будет объявлен вотум недоверия.