Киев предупредил об "ужасных последствиях" задержки траншей из Европы
Премьер Шмыгаль: задержка траншей из Евросоюза грозит Украине невыплатой зарплат и пенсий
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги в рамках обещанных 9 миллиардов евро, украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, заявил в беседе с немецким изданием Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Украине "это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила", поскольку страна "уже исчерпала все возможности экономии".
По словам премьера, львиную долю иностранной финансовой помощи власти направляют на удовлетворение социальных нужд. Соответственно, любая задержка транша может привести к "ужасным последствиям", а при "крайне негативном сценарии" гражданам Украины грозит невыплата зарплат и пенсий.
https://1prime.ru/world/20221023/838554103.html
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