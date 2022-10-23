МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден, заявивший о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, будет вести предвыборную кампанию как "король хаоса", заявил ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино. Байден объяснил, почему мир нуждается в ведущей роли США

Бонджино порекомендовал американскому лидеру лозунг для предвыборных выступлений: "Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я (Джо Байден — прим. ред.) вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово? Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%!"

При этом журналист заострил внимание на том, что за время президентства Джо Байдена в Соединенных Штатах снизились показатели образования, но выросло число смертей от передозировки наркотиками.

"Джо Байден — король хаоса", — заключил телеведущий.