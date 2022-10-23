МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил о запуске национальной инициативы по глобальным цепочкам поставок, передает саудовское госагентство SPA. СМИ: Qatar Energy и Shell стали партнерами по расширению производства СПГ

Как отмечает агентство, цель инициативы заключается в укреплении позиции королевства как основного центра и жизненно важного звена глобальных цепочек поставок.

Сообщается, что в рамках инициативы планируется привлечь инвестиции в размере 40 миллиардов саудовских риалов (10,6 миллиарда долларов) в первые два года.