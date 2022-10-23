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2022
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СМИ: Саудовская Аравия запустила инициативу по глобальным цепочкам поставок
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил о запуске национальной инициативы по глобальным цепочкам поставок, передает саудовское госагентство SPA. Как... ПРАЙМ, 23.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, саудовская аравия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман объявил о запуске национальной инициативы по глобальным цепочкам поставок, передает саудовское госагентство SPA.
Как отмечает агентство, цель инициативы заключается в укреплении позиции королевства как основного центра и жизненно важного звена глобальных цепочек поставок.
Сообщается, что в рамках инициативы планируется привлечь инвестиции в размере 40 миллиардов саудовских риалов (10,6 миллиарда долларов) в первые два года.