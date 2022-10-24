БРЮССЕЛЬ, 24 окт — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить ключевую ставку на 75 базисных пунктов на предстоящем заседании совета управляющих в четверг на фоне ухудшающихся экономических условий в еврозоне, говорится в релизе Oxford Economics. Эксперт назвал снижение биржевых цен на газ в Европе затишьем перед бурей

Совет на предыдущем заседании в сентябре впервые за всю историю увеличил ставку на 75 пунктов — до 1,25% с 0,5% годовых. В релизе регулятора тогда говорилось, что на следующих нескольких заседаниях совет управляющих рассчитывает еще больше повысить процентные ставки.

"Что-либо кроме повышения ключевой процентной ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов после заседания совета на этой неделе стало бы большим сюрпризом", — отмечается в релизе. Общая инфляция и различные базовые ценовые показатели достигли новых максимумов в сентябре, в ближайшей перспективе, вероятно, продолжится их рост, говорится в нем.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных за всю историю существования этого валютного блока 9,9% с 9,1% месяцем ранее.

На этом фоне ЕЦБ, видимо, признает, что перспективы роста в еврозоне еще больше ухудшились и что рецессия становится все более вероятной, считают в Oxford Economics.

Самый негативный сценарий развития ситуации ЕЦБ предполагает снижение ВВП еврозоны в 2023 году — на 0,9%, говорила глава регулятора Кристин Лагард в начале сентября. При этом на текущий год этот сценарий предполагал рост экономики на 2,9%. В базовом же сценарии ЕЦБ ждет подъема на 3,1%, оценка 2023 года — плюс 0,9%.

"В целом посыл от предстоящего заседания ЕЦБ будет заключаться в том, что необходимо дальнейшее существенное ужесточение (монетарной политики — ред.)", — говорится в релизе.

"Мы ожидаем, что за повышением на 75 базисных пунктов в октябре последует повышение на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале, после чего мы ждем, что ЕЦБ сделает паузу", — отмечается в релизе.