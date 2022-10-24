В Стамбуле обеспокоены задержками досмотра судов в рамках "зерновой сделки"
Координационный центр обеспокоен задержками в досмотре судов в рамках "зерновой сделки"
Читать 1prime.ru в
ООН, 24 окт — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщает о задержка в досмотре судов, участвующих в "черноморской зерновой инициативе", сейчас очереди на инспекцию дожидаются 113 судов, говорится в сообщении СКЦ.
"Совместный координационный центр сообщает, что в настоящее время 113 судов зарегистрированы для проверки, тогда как еще 60 ожидают присоединения к черноморской зерновой инициативе в территориальных водах Турции", — сказано в заявлении.
"СКЦ обеспокоен тем, что задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и работе портов. За последние несколько дней СКЦ снова начал регистрировать новые суда для присоединения к инициативе", — отмечается в нем.
https://1prime.ru/world/20221024/838571716.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.