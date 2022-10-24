ООН, 24 окт — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле сообщает о задержка в досмотре судов, участвующих в "черноморской зерновой инициативе", сейчас очереди на инспекцию дожидаются 113 судов, говорится в сообщении СКЦ. СМИ: Турция усилила контроль в Босфорском проливе из-за мин в Черном море

"Совместный координационный центр сообщает, что в настоящее время 113 судов зарегистрированы для проверки, тогда как еще 60 ожидают присоединения к черноморской зерновой инициативе в территориальных водах Турции", — сказано в заявлении.

"СКЦ обеспокоен тем, что задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и работе портов. За последние несколько дней СКЦ снова начал регистрировать новые суда для присоединения к инициативе", — отмечается в нем.