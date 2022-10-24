МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Доверие инвесторов к экономической политике Великобритании возвращается, и запланированная на следующий понедельник презентация плана в отношении налогов и расходов будет иметь ключевое значение для дальнейшего восстановления, заявил заместитель управляющего Банка Англии Дейв Рамсден. Эксперты допустили рост ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов в октябре

Выступая в понедельник, когда бывший министр финансов страны Риши Сунак был выбран новым лидером Консервативной партии и следующим премьер-министром Великобритании, Рамсден сказал, что снижение стоимости заимствований на финансовых рынках стало хорошим началом, хотя рынки остаются "довольно взволнованными".

"Что мы видим, когда смотрим на доходность на рынке британских гособлигаций, так это восстановление доверия, но я думаю, что этот процесс должен продолжиться", — сказал он.

"Возвращение некоторой стабильности в отношении политики и событий в налогово-бюджетной сфере, я думаю, будет действительно важно", — заявил Рамсден.

Ожидается, что Сунак, который должен занять пост премьер-министра во вторник оставит Джереми Ханта в должности министра финансов.

Хант по большей части отказался от необеспеченного снижения налогов, которое планировала осуществить бывшая премьер-министр Лиз Трасс. Эта инициатива вызвала резкий рост стоимости заимствований, что в конечном итоге вынудило Трасс заявить об отставке.

Хант должен представить среднесрочный бюджетный план 31 октября.

Рамсден отметил, что для Банка Англии "особенно важно" услышать, как Хант планирует нивелировать влияние высоких цен на электричество и газ после того, как потолок цен перестанет действовать в апреле следующего года. По его словам, это повлияет на прогнозы центробанка относительно спроса и инфляционного давления.

Британские гособлигации резко подорожали в понедельник, когда Сунаку стали пророчить пост премьер-министра. Доходность 20-летних и 30-летних облигаций упала до уровней близких к тем, что наблюдались в прошлом месяце, когда был представлен потрясший рынки "мини-бюджет".

Рамсден в понедельник заявил, что центральный банк "прекрасно осведомлен" о влиянии осуществляемых им повышений процентных ставок на заемщиков, однако будет принимать необходимые меры для возвращения инфляции к целевому уровню.

"Я абсолютно уверен, что мы примем необходимые меры", — заявил Рамсден.

Банк Англии повысил ключевую ставку до 2,25% с 0,1% в декабре прошлом года, и ожидается, что он повысит ее вновь на заседании 3 ноября.

Представитель Банка Англии отметил, что процентные ставки будут "оставаться такими высокими столько времени, сколько будет необходимо".

Он отметил, что предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) Великобритании, рассчитываемый S&P Global и CIPS и опубликованный ранее в понедельник, показал более значительное, чем ожидалось, снижение деловой активности в октябре, и это "соответствует рецессии в экономике".