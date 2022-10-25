МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошими темпы увеличения торгового оборота России со странами Западной Африки и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений со всем Африканским континентом. Путин отметил важную роль Казахстана в международных делах

На встрече с президентом Республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало Путин напомнил, что в следующем году отмечается 55-летний юбилей дипломатических отношений двух стран. Он подчеркнул, что на протяжении всего времени между СССР, Россией и Гвинеей-Бисау всегда складывались "очень хорошие, очень добрые отношения".

"И сегодня все то же самое развивается. Ну конечно, нужно еще многое сделать для развития торгово-экономических связей, гуманитарных. Хотя и сейчас с точки зрения сотрудничества в области образования ситуация развивается вполне позитивно", — сказал Путин.

Глава российского государства также отметил, что президент Гвинеи-Бисау возглавляет Экономическое сообщество стран Западной Африки.

"400 миллионов человек проживают в странах-членах этой организации. 550 миллиардов ВВП всех стран. И в целом у России торговый оборот весьма приличный, и что самое главное, очень хорошие темпы увеличения торгового оборота. Надеемся, что и в ходе вашего председательства в этой организации также будет внесен вклад существенный в развитие отношений с вашей страной, с ченами организации и со всем Африканским континентом", — сказал Путин.

Он также напомнил, что в 2019 году очень успешно прошел саммит "Россия-Африка" в Сочи.

"Планируем в следующем году провести такой же саммит уже в нашей северной столице в Петербурге", — добавил он.