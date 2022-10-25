ВАШИНГТОН 25 окт — ПРАЙМ. Мировая экономика переходит от трудного к еще более тяжелому времени в 2023 году, полагает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. МВФ прогнозирует Европе рекордные цены на газ и электричество

"Мировая экономика движется от трудного времени к еще более тяжелому в 2023 году", — заявила она, выступая на конференции в Берлине.

Как отметила глава МВФ, необходимо принимать срочные шаги, направленные на улучшение прогноза по глобальной экономике, а также увеличивать поддержку нуждающихся групп населения, которые сталкиваются с "драматическими последствиями" ситуации на Украине и пандемии.

Ранее в октябре Георгиева сообщала, что вероятность глобальной рецессии составляет 25%, и уже в третьем квартале 2022 года две трети мира будет испытывать сокращение экономики два и более квартала подряд.