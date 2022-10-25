Глава МВФ предрекла мировой экономике еще большие трудности в 2023 году
Глава МВФ Георгиева: мировую экономику после трудного периода ждет более сложное время
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ВАШИНГТОН 25 окт — ПРАЙМ. Мировая экономика переходит от трудного к еще более тяжелому времени в 2023 году, полагает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Мировая экономика движется от трудного времени к еще более тяжелому в 2023 году", — заявила она, выступая на конференции в Берлине.
Как отметила глава МВФ, необходимо принимать срочные шаги, направленные на улучшение прогноза по глобальной экономике, а также увеличивать поддержку нуждающихся групп населения, которые сталкиваются с "драматическими последствиями" ситуации на Украине и пандемии.
Ранее в октябре Георгиева сообщала, что вероятность глобальной рецессии составляет 25%, и уже в третьем квартале 2022 года две трети мира будет испытывать сокращение экономики два и более квартала подряд.
https://1prime.ru/world/20221025/838583483.html
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