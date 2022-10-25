МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Китай, Узбекистан и Турция стали лидерами по импорту в Россию товаров повседневного спроса в текущем году, при этом общий объем импорта в торговые сети не превышает 9%, сообщили РИА Новости в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Китай сократил импорт нефти на два процента в сентябре

"В текущем году ритейлеры фиксируют заметные изменения в географии поставок. По сводным данным опроса продовольственных и непродовольственных торговых сетей, в пятерку ключевых стран-поставщиков входят: Китай, Узбекистан, Турция, Азербайджан и Южная Корея. Год назад в списке лидировали Китай, Бангладеш, Италия, Индонезия и Чехия", — говорится в сообщении.

Так доля Китая в поставках повседневных товаров выросла за последний год в среднем на 10 процентных пунктов, до 70%. Также значительно усилили позиции Узбекистан (доля выросла с 3% до 8%) и Турция (рост доли более чем вдвое, до 5%). Кроме того, ритейлеры отмечают двукратный рост позиций Южной Кореи в сегменте косметики и бытовой химии – до 2% от импортного ассортимента.

"Общий объем импорта в продовольственных сетях-членах Ассоциации не превышает 9% (за исключением торговой сети "Азбука Вкуса", доля импорта которой составляет порядка 40% от всего ассортимента). Основная часть ввозимых товаров приходится на алкогольную продукцию, овощи, фрукты, оливковое масло и ряд непродовольственных обиходных товаров", — добавляется в сообщении.

При этом в импорте одежды и обуви выросла доля Китая (в среднем до 70% в общем объеме импортных поставок одежды в сетях АКОРТ), Вьетнама (4%), Узбекистана (7%) и Пакистана (3%). Снизилась доля таких стран как Бангладеш, Франция, Индонезия, Италия, Польша.

"Расширение географии поставок стало одной из главных задач для торговой отрасли в этом году, и несмотря на беспрецедентные вызовы компании с ними справляются. Благодаря запуску новых логистических коридоров удалось расширить поставки из стран Азии и Ближнего Востока, компенсировав снижение объемов с европейского направления", — также приводятся в сообщении слова председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева.