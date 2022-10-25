ВАШИНГТОН, 25 окт — ПРАЙМ. Госдеп предупредил представителей алмазной промышленности США о необходимости соблюдать санкции против РФ, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. СМИ: США могут наложить санкции на крупного китайского производителя чипов

"Государственный департамент провел встречу с представителями алмазной индустрии, чтобы обсудить санкции", — сообщает ведомство.

Как говорится в сообщении, главный координатор госдепа по санкционной политике Джеймс О'Брайен предупредил представителей индустрии о необходимости должного соблюдения антироссийских санкций.

Ранее США ввели санкции, в частности, против российской компании "Алроса".