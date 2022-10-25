2022-10-25T23:45:00+03:00
2022-10-26T00:11:28+03:00
2022-10-25T23:45:00+03:00
2022
https://1prime.ru/world/20221025/838586198.html
В США напомнили бизнесу о соблюдении санкций против России
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Госдеп предупредил представителей алмазной промышленности США о необходимости соблюдать санкции против РФ, сообщает американское внешнеполитическое ведомство. "Государственный... ПРАЙМ, 25.10.2022
экономика, мировая экономика, новости, санкции, сша, россия
https://1prime.ru/images/83228/08/832280817.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/08/832280817.jpg
https://1prime.ru/images/83228/08/832280814.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/08/832280814.jpg
https://1prime.ru/images/83228/08/832280811.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/08/832280811.jpg
https://1prime.ru/world/20221024/838571747.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 25 окт — ПРАЙМ. Госдеп предупредил представителей алмазной промышленности США о необходимости соблюдать санкции против РФ, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.
"Государственный департамент провел встречу с представителями алмазной индустрии, чтобы обсудить санкции", — сообщает ведомство.
Как говорится в сообщении, главный координатор госдепа по санкционной политике Джеймс О'Брайен предупредил представителей индустрии о необходимости должного соблюдения антироссийских санкций.
Ранее США ввели санкции, в частности, против российской компании "Алроса".